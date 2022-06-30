Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bosna Hersek’te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
[Fotoğraf: Reuters]
Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarındaki Siroki Brijeg'de yerel saatle 08.07'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, merkez üssü Siroki Brijeg'in 10 kilometre kuzeybatısı olan depremin büyüklüğünün 4,7 olduğunu açıkladı.
Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
Etiketler: Deprem Bosna Hersek
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