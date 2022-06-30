Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, merkez üssü Siroki Brijeg'in 10 kilometre kuzeybatısı olan depremin büyüklüğünün 4,7 olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.