Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, virüsün gençler üzerinde etkisini artırdığına dikkat çekti.

Ruhani, vakalardaki düşüş eğilimine rağmen halkın alınan önlemlere uymaya devam etmesini istedi. Bu ay içinde ülke genelinde aşılama çalışmaların başlatılması için çabaladıklarını kaydeden Ruhani, "En azından 5-6 ay daha aşılama sürecinin gerçekleşebilmesi için sağlık protokollerine uymaya dikkatle devam etmeliyiz" dedi.

Ülkesinin 3 farklı aşı üzerinde çalıştığını aktaran Ruhani, yabancı aşıların temin edilmesi için de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

