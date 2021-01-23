Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ruhani: En az 6 ay daha önlemlere uymaya devam edilmeli
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarının sağlıklı işleyebilmesi için halkın en az 6 ay daha önlemlere dikkatle uyulması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, virüsün gençler üzerinde etkisini artırdığına dikkat çekti.
Ruhani, vakalardaki düşüş eğilimine rağmen halkın alınan önlemlere uymaya devam etmesini istedi. Bu ay içinde ülke genelinde aşılama çalışmaların başlatılması için çabaladıklarını kaydeden Ruhani, "En azından 5-6 ay daha aşılama sürecinin gerçekleşebilmesi için sağlık protokollerine uymaya dikkatle devam etmeliyiz" dedi.
Ülkesinin 3 farklı aşı üzerinde çalıştığını aktaran Ruhani, yabancı aşıların temin edilmesi için de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.
Etiketler: İran Koronavirüs
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