Tahran'ın Azadi Meydanı'ndan düzenlenen İran İslam devriminin 40. yıldönümü kutlamalarında konuşan Ruhani, "Farklı türde füzeler geliştirmek için izin almaya ihtiyaç duymuyoruz, askeri gücümüzü genişleterek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de geçtiğimiz gün ABD'nin, Tahran yönetiminin BM'nin 2231 sayılı kararına aykırı davrandığı yönündeki iddiaları hakkında açıklamada bulunmuştu.

Kasımi "ABD, bu tür sorunları ve İran'ın içişlerine uygunsuz müdahaleleri dile getirerek nükleer anlaşma konusundaki hatalı stratejisinin üzerini kapatıyor. Bu nedenle sürekli nükleer anlaşmanın ve BM'nin 2231 sayılı kararının sonuçsuz kaldığını söylüyor. Kararı, anlaşmadan çekilen (ABD) bir ülke ihlal etmiştir. İran savunma ve füze kapasitesini artırmaya devam edecektir." demişti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

İki aşamalı yaptırımların ilki 7 Ağustos'ta, ikincisi ise 5 Kasım'da devreye girmişti.

Kaynak: Reuters