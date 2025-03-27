Ruanda, ülkede faaliyet gösteren kurumların Belçika'yla işbirliğini yasakladı

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Ruanda'da faaliyet gösteren tüm uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşları ile kurumlara, "Belçika hükümeti ve ona bağlı kuruluşlarla her türlü işbirliğini derhal durdurmaları" talimatı verildi.

Belçika hükümetinden, kurumlarından ve bağlı kuruluşlarından hiçbir fon alınmayacağı, ayrıca bu kurumlara ödeme yapılmayacağı aktarılan açıklamada, "Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Belçika hükümeti ve ona bağlı kurumlar ile her türlü işbirliği, ortaklık ve etkileşim yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu yasağa uyulmaması halinde cezai tedbirler alınacağı belirtildi.

Brüksel'in, Kigali'yi, KDC'nin doğusunda süren çatışmaları desteklemek ve toprak bütünlüğüne saldırmakla suçlamasının ardından Belçika ile yardım işbirliğini durduran Ruanda, 17 Mart'ta Belçika ile diplomatik ilişkilerini "derhal" kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Kararın ardından tüm Belçikalı diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istenmişti.