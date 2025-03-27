Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.03.2025 22:17

Ruanda, ülkede faaliyet gösteren kurumların Belçika'yla işbirliğini yasakladı

Ruanda hükümeti, ülkede faaliyet gösteren kurumların, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki çatışmalardan Kigali'yi sorumlu tutan Belçika ile işbirliği yapmasını yasakladı.

Ruanda, ülkede faaliyet gösteren kurumların Belçika'yla işbirliğini yasakladı

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Ruanda'da faaliyet gösteren tüm uluslararası ve ulusal sivil toplum kuruluşları ile kurumlara, "Belçika hükümeti ve ona bağlı kuruluşlarla her türlü işbirliğini derhal durdurmaları" talimatı verildi.

Belçika hükümetinden, kurumlarından ve bağlı kuruluşlarından hiçbir fon alınmayacağı, ayrıca bu kurumlara ödeme yapılmayacağı aktarılan açıklamada, "Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Belçika hükümeti ve ona bağlı kurumlar ile her türlü işbirliği, ortaklık ve etkileşim yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu yasağa uyulmaması halinde cezai tedbirler alınacağı belirtildi.

Brüksel'in, Kigali'yi, KDC'nin doğusunda süren çatışmaları desteklemek ve toprak bütünlüğüne saldırmakla suçlamasının ardından Belçika ile yardım işbirliğini durduran Ruanda, 17 Mart'ta Belçika ile diplomatik ilişkilerini "derhal" kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Kararın ardından tüm Belçikalı diplomatların 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istenmişti.

ETİKETLER
Belçika
Sıradaki Haber
Dünya Bankası: Hava kirliliği her yıl yaklaşık 5,7 milyon kişinin ölümüne neden oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:51
Bayraktar TB3 SİHA’dan süpersonik füzeyle yine tam isabet
22:48
Vatikan: Papa eskisi gibi olmasa da yönetime dönecek
22:15
Bakan Kacır: Yapay zekadan kuantuma kadar yeni adımlar atacağız
21:58
Dünya Bankası: Hava kirliliği her yıl yaklaşık 5,7 milyon kişinin ölümüne neden oluyor
22:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan:Toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara fırsat vermeyeceğiz
21:51
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rümeysa Öztürk'ün sınır dışı edilmesi kararını savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle buluştu
FOTO FOKUS
Bir kıvılcımla başladı, alevler oteli işte böyle sardı
Bir kıvılcımla başladı, alevler oteli işte böyle sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ