Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 08:14Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ren Nehri'nin su seviyesi böyle düştü
[Planet Labs PBC/Handout via REUTERS]
Almanya'nın Düsseldorf kenti yakınlarında Ren Nehri'nin su seviyesindeki azalma, uydu fotoğraflarına yansıdı.
Hava sıcaklıklarının rekor seviyelere yükseldiği Avrupa'da kuraklık etkili oluyor.
Bir yandan orman yangınlarıyla boğuşan kıtada, diğer yandan nehir ve göllerdeki su seviyeleri düşüşte.
Son olarak Ren Nehri'nin uydu fotoğrafları, krizin boyutlarını gözler önüne serdi.
[ Planet Labs PBC/Handout via REUTERS]
Gemi arızası geçişleri kapatmıştı
Su seviyesinin düştüğü nehirde, bir gemi arıza yapmış ve ulaşım bir süreliğine durmuştu.
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