Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 07:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çin tatbikat için Rusya'ya asker gönderecek
[Temsili fotoğraf: AFP]
Çin Savunma Bakanlığı; Hindistan, Belarus ve Tacikistan'ın da katılacağı ortak tatbikat için Rusya'ya asker göndereceklerini duyurdu.
Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatlara katılımın güncel bölgesel ve uluslararası durum ile bağlantılı olmadığı bilgisi yer aldı.
Açıklamada; Hindistan, Belarus ve Tacikistan'ın da katılacağı ortak tatbikatın devam eden iş birliği anlaşmasının bir parçası olduğu vurgulanarak, "Amaç, katılımcı ülkelerin orduları ile pratik ve dostane işbirliğini derinleştirmek, katılan taraflar arasındaki stratejik ortaklığı geliştirmek ve çeşitli güvenlik tehditlerine yanıt verme yeteneğini güçlendirmektir." denildi.
Çin ve Rusya'nın katıldığı ortak tatbikatlar geçtiğimiz yıllarda da yapılmıştı.
Etiketler: Çin Tatbikat Haberleri Rusya
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