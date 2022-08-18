DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının endişe verici olmayı sürdürdüğünü belirterek, son bir haftada dünyada 15 bine yakın COVID-19 kaynaklı can kaybının yaşandığını ve ölümlerin bir önceki haftaya göre yüzde 35 arttığını kaydetti.

Artan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Ghebreyesus, "Biz bu salgından yorulduk ama virüs bizden yorulmadı." diye konuştu.

Ghebreyesus, son haftalardaki COVID-19 artışlarına BA.5 alt varyantlarının yol açtığı bilgisini paylaşarak, virüsün evriminin daha iyi takip edilebilmesi için ülkelere "test ve genom sıralaması kapasitelerini azaltmama" çağrısında bulundu.