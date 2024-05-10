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Dünya
AA 10.05.2024 14:24

Refah kentinin doğusunda İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar sürüyor

Filistinli direniş grupları ile İsrail askerleri arasında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda ve Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde şiddetli çatışmalar çıktı.

Refah kentinin doğusunda İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar sürüyor
[Fotograf: AA]

Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında Refah şehrinin doğusunda, sabah saatlerinden bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Silah ve şiddetli patlama seslerinin duyulduğu Refah'ta çatışmaların kentin doğusundaki Tebbet Zari bölgesinde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada "Refah'ın doğusundaki Deva Camisi yakınında çeşitli ve eş zamanlı saldırılar" gerçekleştirildiği" ifade edildi.

İsrail askerlerinin bulunduğu bir bina ile askeri araçların Yasin tanksavar roketleriyle vurulduğu belirtilen açıklamada, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Kassam Tugayları'nın İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankı 105 milimetrelik "Yasin" tanksavar roketleriyle vurduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları ve yerel kaynaklara göre, Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasında, Gazze Şehri'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde dün sabah saatlerinden bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Zeytun Mahallesi'nin güneyine giren İsrail kuvvetleriyle şiddetli çatışmalara girildiği, mahallenin güneyinde İsrail ordusuna air Merkava tipi tankın "Yasin" tanksavar roketleriyle imha edildiği belirtildi.

İsrail savaş uçakları dün gece saatlerinde Gazze kentindeki Zeytun, Sabra, Nasr, Tel el-Hava ve Şati Mülteci Kampı'nda birçok evi bombalamıştı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine de saldırılar düzenlerken, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı da hedef almıştı.

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