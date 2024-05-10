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Dünya
AA 10.05.2024 13:32

BM: Gazze'deki mevcut durum, benzeri görülmemiş acil durum seviyelerine ulaştı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Gazze Bölge Ofisi Başkanı Georgios Petropoulos, "Gazze'deki mevcut durum, benzeri görülmemiş acil durum seviyelerine ulaştı." dedi.

BM: Gazze'deki mevcut durum, benzeri görülmemiş acil durum seviyelerine ulaştı
[Fotograf: AA]

Petropoulos ve BM Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Gazze Şeridi'ndeki Kıdemli Acil Durum Koordinatörü Hamish Young, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'deki mevcut durum, benzeri görülmemiş acil durum seviyelerine ulaştı." ifadesini kullanan Petropoulos, İsrail'in, Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıların yanı sıra buradaki insanlara yönelik tahliye talebinin, birçoğu daha önce çok kez yerinden edilmiş olan en az 110 bin kişinin zorla yerinden edilmesiyle sonuçlandığını belirtti.

Petropoulos, Refah Sınır Kapısı'nın İsrail güçlerince kapatılmasının, insani faaliyetler için yakıt ve kritik insani malzemelerin girişini kısıtladığını söyledi.

"İnsani yardım operasyonları yakıt olmadan sürdürülemez. Yakıt ikmali derhal yeniden başlatılmazsa insani yardım, iletişim ve bankacılık faaliyetleri birkaç gün içinde duracak." diyen Petropoulos, yakıtın bulunamamasının, hayati önem taşıyan tüm sektörleri etkileyeceğini kaydetti.

Petropoulos, 24 saat içerisinde Gazze sağlık bakanlığı tarafından yönetilen 5 hastane, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından kullanılan 17 sağlık merkezi, 5 sahra hastanesi, tıbbi tesisler ve 28 ambulansın yakıtının tükenmesinin öngörüldüğünü aktardı.

 "Refah'a yapılan kara saldırısı, çocuk ölümlerini dramatik bir şekilde artıracaktır"

Yuoung ise "Son 30 yıldır büyük ölçekli insani acil durumlar üzerinde çalıştım ve hiçbir zaman bunun kadar yıkıcı, karmaşık veya istikrarsız bir durumla karşılaşmadım." ifadesini kullandı.

Gazze'deki insanların yeniden hareket etmeye zorlanmasıyla, onları besleyen, destekleyen ve hayat kurtaran kaynakların tamamen kesildiğini kaydeden Yuoung, bu durumun çocukların ölmesine yol açacağını ve bu ölümlerin önlenebileceğinin altını çizdi.

Yuoung, "Gazze'de 14 binden fazla çocuğun öldürüldüğü bildiriliyor. Refah'a yapılan bir kara saldırısı şüphesiz bu sayının dramatik bir şekilde artmasına neden olacaktır." dedi.

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