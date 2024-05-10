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Dünya
AA 10.05.2024 11:05

Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı protestolara neden olan İsrail finalde yarışacak

Gazze'de "soykırım" dahil savaş suçları işlemeyi sürdürmekle suçlandığı dönemde İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesi protestolara neden olan İsrail'in finallerde yarışacağı bildirildi.

Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı protestolara neden olan İsrail finalde yarışacak
[Fotograf: Reuters]

Malmö'de dünkü ikinci yarı final esnasında aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de olduğu binlerce gösterici, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya yarışmaya alınmazken İsrail konusunda çifte standart uygulanmasını protesto ederken İsrail temsilcisi Eden Golan'ın 7 Ekim'e atıf yaptığı düşünülen "Hurricane" şarkısının 11 Mayıs'ta düzenlenecek finalde yarışacağı açıklandı.

İkinci yarı final öncesinde 2003'te "Everyway That I Can" ile Eurovision birincisi olan Sertap Erener, sahneye çıkarak şarkısını seslendirdi.

Kurallar gereği Avrupa'daki "büyük" ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya, doğrudan finallerde yarışırken diğer katılımcıların yarı final engelini aşmaları gerekiyor.

Finalde bu 5 "büyük" ülke ve İsrail'e ilaveten Ukrayna, Yunanistan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum kesimi, İrlanda, Estonya, Sırbistan, Lüksemburg, İsviçre, Portekiz, Letonya, Gürcistan, Slovenya, Avusturya, Ermenistan, Litvanya, Hollanda, Finlandiya, Norveç ve ev sahibi İsveç yarışacak.

Belçika televizyonundan İsrail protestosu

Bu arada Belçika'da Flamanca yayın yapan devlet televizyonu VRT, Eurovision'ın ikinci yarı finalinin başında yayınını durdurarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti.

Kanaldan yayımlanan mesajda, "Bu, bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süreliğine ara veriyoruz. Şimdi ateşkes." ifadeleri kullanıldı.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.

Avrupa’nın birçok ülkesinden farklı kesimler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrısında bulunmuştu.

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