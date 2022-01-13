Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 10 yıl önce hayata gözlerini yumdu.

Rauf Raif Denktaş, 27 Ocak 1924'de Baf'ta dünyaya geldi. Lefkoşa İngiliz okulundan mezun oldu. İngiltere'deki hukuk eğitimini tamamladıktan sonra 1949'da Ada'daki İngiliz idaresinde "Başsavcı" olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Aydın hanımla dünya evine girdi.

Siyaset sahnesinde Denktaş

Denktaş, 1957 Yılında Kıbrıs Türk Federasyon başkanlığına seçilince başsavcılıktan ayrıldı. Rum saldırılarının arttığı bu dönemde mücadele arkadaşları ile Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurdu.

1963'teki kanlı Noel'in ardından düzenlenen Londra konferansı Denktaş için sürgün yıllarının başlangıcı oldu.

Rum başpiskopos Makarios, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı sıfatı ile Denktaş'ı "istenmeyen adam" ilan etti.

KKTC'nin kurucu cumhurbaşkanı oldu

1968'de yasak kaldırıldığında Kıbrıslı Türkler tarafından büyük bir coşkuyla, "kahraman" olarak karşılandı. Ada'da 1974'te yaşanan darbeden önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıydı.

20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığını radyodan duyuran da o oldu. Harekat ile birlikte Kıbrıs Türkleri'nin acı dolu günleri geride kaldı.

15 Kasım 1983'te, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu dünyaya ilan edildi. Kurucu cumhurbaşkanı olan Denktaş, 2005'e kadar görevini aralıksız sürdürdü.

Siyasi kariyerini noktalasa da halkının toplumsal sorunları için çalışmayı bırakmadı. Kıbrıs sorununa ilişkin yayınlanmış 50 kitabı bulunan Rauf Raif Denktaş, bir de senaryo kaleme aldı. Fotoğrafçılık ise hiç vazgeçmediği hobisi oldu.

Denktaş 13 Ocak 2012'de Lefkoşa'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında yaşamını yitirdi. Geriye ise mücadeleye adanmış bir yaşam öyküsü bıraktı.

TRT'de yayınlanan dizide Kıbrıs Türklerinin mücadelesi anlatılıyor

En büyük mirası ise onca engellemelere rağmen dimdik ayakta duran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu.

Devlet töreni ile defnedildiği Cumhuriyet Parkı, Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı olarak düzenlendi.

Merhum Denktaş'ın ömrünü adadığı Kıbrıs mücadalesi 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi ile de ekranlara taşındı.

TRT ekranlarında izleyici ile buluşan dizide, 1974 öncesi Kıbrıs Türklerine yönelik Rum ve Yunan zulmü ve Kıbrıs Türk halkının varoluş hikayesi,, tarihi gerçekler çerçevesinde anlatılıyor.