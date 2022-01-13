Danimarka yakında virüs nedeniyle yüksek risk altında olduğu düşünülenlere dördüncü bir COVID-19 aşısı sunacak.

Karar, Avrupa İlaç Ajansı'nın dördüncü doz aşının yardımcı olup olmayacağını bilmek için yeterli veri olmadığına dair uyarı yapmasına rağmen alındı.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke gazetecilere verdiği demeçte , "Artık yeni bir bölüme, yani en savunmasız vatandaşlara dördüncü aşıyı yapma kararına başlıyoruz. Enfeksiyon toplumda ne kadar yaygınsa, risk de o kadar büyük oluyor" dedi.

Ek aşı dozu, bu haftadan itibaren, önceden mevcut ciddi koşulları olan ve geçen sonbaharda bir ilk güçlendirici aşısını alan kişiler için geçerli olacak.

Hükümet ayrıca yaşlı vatandaşlar ve huzurevi sakinleri için başka bir doz daha düşünüyor, ancak henüz bir karar verilmedi.

İsrail, dördüncü aşıyı yapan ilk ülkeler arasındaydı ve onu bu haftanın başlarında Şili izledi.

Macaristan da aynı şeyi yapıp yapmama konusunda kafa yorarken, Avusturya'daki uzmanlar, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) şüphelerine rağmen dördüncü doz önerdiler. .