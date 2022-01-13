Washington, yaptırım listesini çarşamba günü ilan ederek, alınan kararın "Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarına ve balistik füze programlarına karşı koymaya yönelik devam eden çabaların" bir parçası olarak nitelendirdi .

Terörizm ve Mali İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson, Kuzey Kore'nin silah için yasadışı yollardan mal tedarik etmek için denizaşırı temsilcilerini kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Nelson gerçekleştirilen füze denemesi hakkında ise, “Kuzey Kore’nin son füze denemeleri, uluslararası toplumun diplomasi ve nükleer silahlardan arındırma çağrılarına rağmen yasaklı programları geliştirmeye devam ettiğinin bir başka kanıtıdı" ifadelerini kullandı.

Yaptırım uygulanan kişilerin isimleri Choe Myong Hyon, Sim Kwang Sok, Kim Song Hun, Kang Chol Hak ve Pyon Kwang Chol olarak açıklandı.

Moskova şirketi Parsek LLC, “kitle imha silahlarının yayılmasına veya Kuzey Kore tarafından dağıtım araçlarının yayılmasına maddi katkıda bulunan faaliyetler veya işlemler” nedeniyle yaptırıma uğradı.

ABD yönetimi, yaptırım uygulanan Kuzey Korelilerin füze programı konusunda Pyongyang yönetimine hizmet sağlamak veya sağlamaya teşebbüs etmek, yazılım hizmeti sağlamak, kimyasal maddeler tedarik etmek, kitle imha silahlarının yayılmasına maddi katkıda bulunmakla suçlandığını belirtti.

Bugün alınan yaptırım kararının sonucunda, Kuzey Korelilerin ABD’de bulunan tüm mülkiyetleri donduruldu.

Kuzey Kore dün yerel saatle 07.27’de hipersonik füze denemesi iddialarını doğrulamış, füze ile bin kilometre uzaklıktaki hedefin başarıyla vurulduğunu açıklamıştı.