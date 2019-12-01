Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, Rasulayn'da arama-tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerin içerisine tüneller kazarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul tespit etti.

Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn’da yaptığı arama-taramada, PKK/YPG’li teröristlerin içerisine terör amaçlı tüneller açarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul daha tespit etti. Okulun içerisinden başlayan ve çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı pic.twitter.com/AuBgM4orwJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2019

Okulun içerisinden başlayıp çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı.

Kaynak: AA