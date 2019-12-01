Rasulayn'da teröristlerin kazdığı tüneller kapatıldı01 Aralık 2019 Pazar 14:02 - Son Güncelleme 01 Aralık 2019 Pazar 14:09
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerin açtığı tünellerin kullanılamayacak şekilde kapatıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, Rasulayn'da arama-tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerin içerisine tüneller kazarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul tespit etti.
Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn’da yaptığı arama-taramada, PKK/YPG’li teröristlerin içerisine terör amaçlı tüneller açarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul daha tespit etti. Okulun içerisinden başlayan ve çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı pic.twitter.com/AuBgM4orwJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2019
Okulun içerisinden başlayıp çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı.
Kaynak: AA