Dünya
Rasulayn halkından Türk devletine teşekkür23 Aralık 2019 Pazartesi 19:39 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 20:08
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde Mehmetçiğin çabaları sayesinde hayatın normale döndüğünü bildirdi.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da hayat normale dönüyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, bölgede yapılan çalışmaları anlatan video yayımlandı.
Bakanlığın paylaşımında, "Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Rasulayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeli kardeşlerimiz, Türk devletine 'Allah razı olsun. Her şey yolunda' diyerek teşekkür ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: twitter suriye Rasulayn mehmetçik barış pınarı harekatı