Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da hayat normale dönüyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, bölgede yapılan çalışmaları anlatan video yayımlandı.

Bakanlığın paylaşımında, "Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Rasulayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeli kardeşlerimiz, Türk devletine 'Allah razı olsun. Her şey yolunda' diyerek teşekkür ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber