Dünya
PKK/YPG'den Tel Abyad'da terör saldırısı: 8 ölü23 Aralık 2019 Pazartesi 18:10 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 18:16
Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde düzenlediği bombalı araç saldırısında, 8 sivil hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde düzenlediği bombalı araç saldırısında, 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi’nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA