Dünya
Irak'ta bombalı araçla saldırı: 2 ölü23 Aralık 2019 Pazartesi 16:51 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 16:59
Irak'ın Enbar kentinde terör örgütü DEAŞ'ın daha önce bir ana yol kenarına bıraktığı bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 Irak askeri hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Irak Güvenlik Medyası Ağından yapılan açıklamada, Enbar'ın Kaim ilçesinde DEAŞ'lı teröristlerin daha önce bir ana yol kenarına bıraktığı aracın patlatıldığı belirtildi.
Açıklamada patlamanın, araçtan şüphelenen devriye halindeki güvenlik güçlerinin araması sırasında meydana geldiği ve 2 askerin öldüğü bildirildi.
Aracın uzaktan kumandayla infilak ettirildiğinin kaydedildiği açıklamada, olaydan hemen sonra bölgede inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: bombalı araç saldırısı Irak Enbar