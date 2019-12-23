Irak Savunma Bakanlığına bağlı Irak Güvenlik Medyası Ağından yapılan açıklamada, Enbar'ın Kaim ilçesinde DEAŞ'lı teröristlerin daha önce bir ana yol kenarına bıraktığı aracın patlatıldığı belirtildi.

Açıklamada patlamanın, araçtan şüphelenen devriye halindeki güvenlik güçlerinin araması sırasında meydana geldiği ve 2 askerin öldüğü bildirildi.

Aracın uzaktan kumandayla infilak ettirildiğinin kaydedildiği açıklamada, olaydan hemen sonra bölgede inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA