Dünya
Nijerya'da tanker ile yolcu otobüsleri çarpıştı: 19 ölü23 Aralık 2019 Pazartesi 19:34 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 21:05
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da tanker ile iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.
Katsına eyaletindeki Funtua-Zaria kara yolunda kontrolden çıkan tanker, iki yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada 19 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ölü sayısının artmasından endişe edildiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: nijerya otobüs kazası Batı afrika