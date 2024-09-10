Az Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.09.2024 22:09

Rapor: Dünya genelinde geçen yıl 196 çevre savunucusu öldürüldü

"Global Witness" adlı uluslararası sivil toplum kuruluşu, geçen yıl dünyanın dört bir yanından 196 çevre aktivisti ve "toprak savunucusunun" öldürüldüğünü, Kolombiya'nın çevre aktivistleri için "en ölümcül yer" olduğunu bildirdi.

Rapor: Dünya genelinde geçen yıl 196 çevre savunucusu öldürüldü
[Fotograf: AA]

"Global Witness" tarafından yayımlanan raporda, Latin Amerika'nın çevre aktivistleri için dünyanın en tehlikeli bölgesi olmayı sürdürdüğü ve cinayetlerin yüzde 85'inin burada işlendiği belirtildi.

Geçen yıl dünya genelinde 196 çevre aktivisti ve toprak savunucusunun öldürüldüğü kaydedilen raporda, 2012-2023 yıllarında öldürülenlerin sayısının 2 bin 106'ya çıktığı kaydedildi.

Raporda, Kolombiya'nın çevre savunucuları için "en ölümcül yer" olduğu ifade edilerek, Kolombiya'da geçen yıl 79 cinayetin işlendiği ve bu sayının, örgütün yıllık inceleme başlattığı 2012'den bu yana tek bir ülke için kaydedilen "en yüksek sayı" olduğu vurgulandı. Kolombiya'yı, Brezilya, Honduras ve Meksika takip etti.

ABD, İngiltere, Avrupa ve Asya'da çevre savunucularına yönelik baskılara dikkat çekilen raporda, bu bölgelerde yasaların savunuculara karşı giderek daha fazla silah olarak kullanıldığı uyarısı yapıldı.

Toprak ve çevre savunucuları kimdir?

"Global Witness" adlı örgüte göre, toprak ve çevre savunucuları, toplumların ve "gezegenin haklarının" çıkarcı elitlerden ve yıkıcı iş uygulamalarından korunmasında önemli rol oynuyor. Buna karşın her yıl yüzlerce savunucu öldürülürken, sayısız savunucu da saldırıya uğruyor, tehdit ediliyor ve kendilerine suç isnat ediliyor.

Örgüt, bu saldırıların ardındaki temel nedenleri ortaya çıkarmak ve işletmelerin, finansörlerin ve hükümetlerin savunucuları korumasını, insanlara ve gezegene verilen zararlardan sorumlu tutulmasını sağlamak için çalışıyor.

Sıradaki Haber
ABD'de 2 yolcu uçağı pistte çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:22
Fitch'ten 'Türkiye ekonomisi' yorumu
21:59
ABD'de 2 yolcu uçağı pistte çarpıştı
22:27
Pitbull ata saldırdı
20:52
Adana'da okul servisi devrildi: 9 yaralı
20:42
ABD'de yanlış yere cinayetten tutuklanan kişiye 50 milyon dolar tazminat ödenecek
21:09
BMW 1,5 milyon aracını geri çağıracak
Gazzeli öğrenciler için ders zili çalacak bir okul kalmadı
Gazzeli öğrenciler için ders zili çalacak bir okul kalmadı
FOTO FOKUS
Teyzesinin naaşını aile mezarlığından çıkarttırdı
Teyzesinin naaşını aile mezarlığından çıkarttırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ