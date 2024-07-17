Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.07.2024 14:46

Putin’den “Rusya’daki kripto para madenciliği elektrik açığına yol açabilir” uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto madenciliğinin Rusya’daki toplam elektrik tüketiminin yüzde 1,5’ini oluşturduğunu belirterek “Kripto para madenciliğinin elektrik tüketimindeki kontrolsüz artışı, belirli bölgelerde elektrik açığına yol açabilir.” dedi.

Putin’den “Rusya’daki kripto para madenciliği elektrik açığına yol açabilir” uyarısı

Putin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle ekonomideki çeşitli konuları değerlendirmek üzere toplantı yaptı.

Dijital teknolojiler alanında gelişmelerin hız kazandığına işaret eden Putin, “Rusya'nın bu gelişmeleri kaçırmaması için yasal çerçeveyi, altyapıyı, dijital varlıkların hem yurt içinde hem de yurt dışındaki ortaklarımızla dolaşımı için gerekli koşulları geliştirmesi önemlidir.” diye konuştu.

Putin, Rusya Merkez Bankası’nın Ağustos 2023’te dijital ruble için test sürecini başlattığını anımsatarak “Bu, özünde ulusal para birimimizin başka bir şeklidir. Özelliği ise vatandaşların ve işletmelerin, hangi bankada hesapları olduğuna bakılmaksızın dijital rubleyi kullanabilmeleridir.” ifadelerini kullandı.

Dijital rublenin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Putin, özellikle finans ve ekonomik faaliyetlerde kullanılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Rusya’da kripto para madenciliği yaygınlaşıyor

Kripto paraların da küresel ticarette daha fazla talep gördüğünü anlatan Putin, “Buna karşılık, dijital para birimlerinin madenciliği dünyanın hemen hemen her yerinde yapılabilir. Fakat çok fazla elektrik gerektiriyor.” diye konuştu.

Putin, Rusya’da kripto para madenciliği için yılda 16 milyar kilovatsaat elektrik tüketildiğini belirterek “Yani ülkedeki toplam elektrik tüketiminin neredeyse yüzde 1,5’ini oluşturuyor ve bu rakam büyümeye devam ediyor.” dedi.

Kripto madenciliğe yönelik artan talebin, Rusya’daki uygun elektrik fiyatları bağlamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek “Kripto para madenciliğinin elektrik tüketimindeki kontrolsüz artışı, belirli bölgelerde elektrik açığına yol açabilir.” uyarısında bulundu.

Putin, söz konusu açığın diğer yatırım ve altyapı projelerini etkileyebileceğini ve buna yönelik sistematik önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Batılı ülkelerin bankacılık sektörüne yönelik yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto paraların kullanımı son yıllarda yaygınlaşmıştı.

ETİKETLER
Bitcoin Kripto Para Rusya Vladimir Putin
Sıradaki Haber
Yunanistan'da son 24 saatte çıkan 48 orman yangınından 47'si kontrol altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:37
Hakan Fidan Nijerli mevkidaşı Sangare ile görüştü
15:24
Yıldız Sarayı 6 yıllık restorasyonun ardından kapılarını açıyor
15:20
İngiltere Kralı 3. Charles, hükümetin yeni yasama dönemi programını açıkladı
15:16
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yağış uyarısı
15:41
2. Thodex davasında ara karar açıklandı
15:13
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 haneli evi yıktı
Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 6. gününde kontrol altına alındı
Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 6. gününde kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
İsrail'in zulmünün bir delili daha
İsrail'in zulmünün bir delili daha
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ