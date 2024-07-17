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Dünya
TRT Haber 17.07.2024 14:25

BBC skandal manşetini değiştirmek zorunda kaldı

İsrail'in Gazze'deki katliamının her gün, her an başka bir yüzü ortaya çıkıyor. Ancak bunların medyaya yansımasında da sorunlar yaşanıyor. Tıpkı Down sendromlu Muhammed Bhar'ın İsrail askerlerinin köpek saldırısına uğrayıp ölüme terk edilmesinde olduğu gibi.

BBC skandal manşetini değiştirmek zorunda kaldı

7 Ekim'den bu yana İsrail yanlısı tutumuyla dikkat çeken Batı medyası bir skandala daha imza attı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC İsrail askerlerinin Gazze'de köpekle saldırttığı Down sendromlu Muhammed Bhar  ölümünü çarpıttı.

Haberi "Gazzeli Down Sendromlu Adamın Yalnız Ölümü" manşetiyle yayımladı.

Yanıltıcı manşete tepki yağdı.

BBC skandal manşetini değiştirmek zorunda kaldı

BBC, gelen tepkiler üzerine manşeti değiştirmek zorunda kaldı.

"Gazzeli down sendromlu adamın IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) köpeğinin saldırısına uğradığını ve ölüme terk edildiğini söyledi, annesi BBC'ye konuştu" manşetiyle haberi girdi.

Muhammed'in trajik ölümü ise yürekleri dağladı.

3 Temmuz'da, İsrail askerleri bir saldırı köpeği ile Bhar ailesinin Şucaiye'deki evine baskın düzenledi.

Köpek Down sendromlu gence saldırdı. Askerler onu tedavi edeceklerini söyleyerek ailesinden ayırdı, başka bir odaya götürdü.

Peşinden aile silah zoruyla evden çıkartıldı. Köpeğin saldırdığı Muhammed Bhar ise ölüme terk etti.

İsrail askerlerinin kuşatması bittiğinde eve dönen aile evlatlarının cansız bedeni ile karşılaştı.

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