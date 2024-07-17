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Dünya
AA 17.07.2024 14:07

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 81 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılar sonucunda, 81 Filistinli hayatını kaybetti ve 198 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 81 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 285 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 81 Filistinli daha hayatını kaybetti, 198 Filistinli yaralandı.

Saldırıya uğrayanların bir kısmının halen enkaz altında olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'deki ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı vurgulandı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 38 bin 794 ve yaralı sayısının 89 bin 364 olduğu aktarıldı.

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