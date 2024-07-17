İsrail ordusu son 10 günde Gazze'de 8 okula saldırı düzenledi

Lazzarini sosyal medya hesabından Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'de son 10 günde 8 okulun hedef alındığına işaret eden Lazzari'ni bunlardan 6'sının UNRWA'ya ait olduğunu ifade etti.

Lazzarini, Gazze'deki savaşın çocukların eğitimini ve çocukluklarını çaldığını kaydetti.

"Gazze'de tüm kurallar çiğnendi"

Okulların hedef olmaması gerektiğine vurgu yapan Lazzarini, "Uluslararası insani hukukun bariz ve sürekli göz ardı edilmesi hız kesmeden devam ediyor. Gazze'de savaşın tüm kuralları çiğnendi. Ortak insanlığımızı kaybetmek yeni norm haline gelmemeli." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, dün ve önceki gün Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'ta iki ayrı UNRWA okuluna saldırı düzenlemiş bu saldırılarda 30'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.