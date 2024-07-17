Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.07.2024 12:40

Çin, ABD ile silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi istişarelerini askıya aldı

Çin, ABD ile silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesine ilişkin istişare görüşmelerini askıya aldığını açıkladı.

Çin, ABD ile silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi istişarelerini askıya aldı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lin, Çin ile ABD arasında silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesine ilişkin istişarelerin siyasi atmosferinin, ABD tarafından baltalandığını belirtti.

Bu kapsamda söz konusu istişareleri askıya aldıklarını aktaran Lin, "ABD, Çin'in kesin muhalefetini ve tekrarlanan beyanlarını görmezden gelerek Tayvan'a silah satmaya devam etti ve Çin'in temel çıkarlarına ciddi zarar veren ve karşılıklı siyasi güveni baltalayan bir dizi olumsuz eylemde bulundu." diye konuştu.

Lin, Çin'in karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı fayda için işbirliği temelinde uluslararası silah kontrolü konularında ABD ile iletişimi sürdürmeye istekli olduğunu dile getirdi.

Sözcü, ABD'nin Çin'in temel çıkarlarına saygı göstermesi ve iki taraf arasında diyalog için gerekli koşulları oluşturması gerektiğini vurguladı.

İki ülke geçen sene istişareler yapmıştı

Çin ve ABD, Kasım 2023'te ABD'nin başkenti Washington'da silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi konusunda istişarelerde bulunmuştu.

ABD, Tayvan'a yönelik silah satışına devam ederken Çin, 12 Temmuz'da ABD'nin yakın zamanda Tayvan'a yaptığı silah satışında aracılık ettikleri gerekçesiyle ABD'li 6 savunma şirketine ve bunların üst düzey yöneticilerine yaptırım uygulama kararı almıştı.

ETİKETLER
Çin ABD
Sıradaki Haber
Paris Belediye Başkanı, kirliliğiyle gündeme gelen Sen Nehri'nde yüzdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:37
Hakan Fidan Nijerli mevkidaşı Sangare ile görüştü
15:24
Yıldız Sarayı 6 yıllık restorasyonun ardından kapılarını açıyor
15:20
İngiltere Kralı 3. Charles, hükümetin yeni yasama dönemi programını açıkladı
15:16
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yağış uyarısı
15:25
2. Thodex davasında ara karar açıklandı
15:13
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 haneli evi yıktı
Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 6. gününde kontrol altına alındı
Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 6. gününde kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
İsrail'in zulmünün bir delili daha
İsrail'in zulmünün bir delili daha
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ