Az Bulutlu 31.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.07.2024 12:36

Atina'daki tarihi Akropolis aşırı sıcak nedeniyle bir süreliğine ziyarete kapatıldı

Aşırı sıcakların hakim olduğu Yunanistan'da, başkent Atina'daki tarihi Akropolis'in bugün 12.00-17.00 saatlerinde ziyaretçilere kapatılmasına karar verildi.

Atina'daki tarihi Akropolis aşırı sıcak nedeniyle bir süreliğine ziyarete kapatıldı

Yunanistan Kültür Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sıcaklar nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışanların korunması amacıyla tedbir kararları aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Parthenon Tapınağı'nın da bulunduğu Akropolis'in, aşırı sıcaklık nedeniyle bugün 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapalı olacağı duyuruldu.

Hafta sonuna kadar sürmesi beklenen çöl sıcaklıkları nedeniyle hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

Yunanistan'da son on gündür etkili olan çöl sıcakları nedeniyle dün, çalışanları ve halkı korumak için hafta sonuna kadar geçerli olacak önlemler açıklanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hava sıcaklıklarının çok yüksek olacağı öngörülen 16-19 Temmuz tarihlerinde, kamu sektörü ve özel sektördeki tüm çalışanlar için özel tedbir alınmasına karar vermişti.

Üç gün boyunca saat 12.00-17.00 saatlerinde sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması halinde, açık havada yapılan inşaat, kurye hizmetleri ve ürün nakliyatı gibi işlerin durdurulmasına karar verilmişti.

Çarşamba ve perşembe günleri ise 38 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda tersanelerdeki çalışmaların durdurulması istenmişti.

Bu kurallara uymayan işverenlere, her bir çalışan için 2 bin avro para cezası kesileceği duyurulmuştu.

Beyaz yakalılar ve memurlara ise 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda uzaktan çalışma imkanı sağlanmıştı.

ETİKETLER
Yunanistan
Sıradaki Haber
WSJ: Musk, Trump destekçisi gruba ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
AP'deki aşırı sağcı yeni gruptan, güvenoyu yoklaması öncesinde von der Leyen'e yolsuzluk suçlaması
12:41
Çin, ABD ile silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi istişarelerini askıya aldı
12:42
Paris Belediye Başkanı, kirliliğiyle gündeme gelen Sen Nehri'nde yüzdü
12:40
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5 oldu
12:35
WSJ: Musk, Trump destekçisi gruba ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planlıyor
12:33
Netanyahu'nun, "Trump ile arasını düzeltmek için yoğun çaba sarf ettiği" öne sürüldü
Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı alanın tespitinde yeni bir anıtsal mekana ulaşıldı
Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı alanın tespitinde yeni bir anıtsal mekana ulaşıldı
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan araç kahvehaneye girdi
Kontrolden çıkan araç kahvehaneye girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ