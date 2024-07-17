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Dünya
AA 17.07.2024 12:31

Eski Başhaham: Ultra-Ortodoks Yahudilerin askere gitmemesi gerekiyor

İsrail'de ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) dini liderlerinden eski Başhaham Yitzhak Yosef, ülkedeki Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askere alınmaya başlanacak olması üzerine, "Orduda askerler, subaylar ve ahlaksızlık var. Orada korkunç şeyler var biz askere gitmeyiz, bu kadar" dedi.

Eski Başhaham: Ultra-Ortodoks Yahudilerin askere gitmemesi gerekiyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yosef, İsrail ordusunun Haredilerin de askere alınacağını duyurmasının ardından kameraların önünde yaptığı bir açıklamada, "Tevrat eğitimi görmese de Tevrat'ın evlatları askerlikten muaftır. Askere gitmek ahlakın bozulması demek. Orduda askerler, subaylar ve ahlaksızlık var. Orada korkunç şeyler var. Biz askere gitmeyiz, bu kadar." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, 21 Temmuz itibariyle Haredi erkeklere celp göndermeye başlayacağını duyurdu fakat kamuoyunda söz konusu adıma ilişkin tartışmalar devam ediyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, ilk aşamada Tevrat okullarında eğitim görmeyen ve çalışma hayatındaki yaklaşık 3 bin Haredinin askere çağırılacağı belirtiliyor.

İsrail ordu generallerinin, Haredi kesimin dini liderleriyle, Haredilerin askerlik yapacağı birliklerde "kadın asker ve subayların görev almaması, Yahudilik kurallarına uygun olması, ibadetlerini ve Tevrat eğitimlerini sürdürebilmeleri" gibi konuları görüştüğü aktarılıyor.

Ultra Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlik tartışmaları

İsrailli laik partiler, özellikle Gazze'ye saldırıların devam ettiği, kuzeyde Lübnan Hizbullahı ile çatışma riskinin arttığı bir dönemde, dindar Yahudilerin de savaş yükünün altına elini koymasını istiyor.

Binyamin Netanyahu hükümetinin koalisyon ortağı, Arya Deri liderliğindeki Şas ile Moshe Gafni liderliğindeki Birleşik Tevrat Yahudiliği gibi Haredi partileri, dindarların silah altına alınmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Öte yandan, ana muhalefet lideri Yair Lapid, Yüksek Mahkeme'nin Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiği yönündeki kararına destek vermişti.

Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar ve İsrail ordusunun verdiği kayıplar, Haredilerin silah altına alınması tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti.

Netanyahu liderliğindeki koalisyonda 2 Ultra Ortodoks parti bulunuyor.

Yüksek Mahkemenin Ultra Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlikten muafiyet kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da oy birliğiyle Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Kararda, askere alınmayanların kamu tarafından finanse edilen sosyal yardım ve eğitim yardımlarından da yararlanamayacaklarına yer verilmişti.

Tarihi öneme sahip bu karar, İsrail'de yeni bir iç kargaşaya neden olma ve kültürel bir çatışmayı körükleme potansiyeline sahip bulunuyor.

Ultra Ortodoks Yahudileri askerlik hizmetinden kurtaran yasal muafiyet Mart 2024'te sona ererken askerlik yapmayı reddedenler, artık devlet desteği alamayacak.

Çoğu, dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Yahudi Yerleşimi
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