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Dünya
AA 17.07.2024 12:11

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, geçen haftadan beri etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcakların can kayıplarına yol açtığı belirtildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Puglia bölgesinde 3 kişi, başkent Roma'da da 1 kişinin öldüğü kaydedildi. Ölenlerin hepsinin erkek ve yaşlarının da 68 ile 82 arasında değiştiği ifade edildi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle güneydeki kentlerde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üstünde seyrettiği aktarıldı.

Bu arada, Sağlık Bakanlığı, başkent Roma, Floransa, Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste ve Viterbo olmak üzere 13 kentin risk seviyesini aşırı sıcaklar nedeniyle çarşamba günü için "kırmızı" olarak güncelledi ve bu kentlerde yaşayanları, sıcaklara dikkat etmesi konusunda uyardı.

Öte yandan, aşırı sıcaklar kırsal kesimlerde orman yangınlarına da yol açıyor.

İtalyan Dire ajansının haberinde, 2024'te şu ana kadar 10 bin hektardan fazla ormanlık ve makilik alanın yandığı belirtildi.

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