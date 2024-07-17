İtalya Başbakan Yardımcısı Tajani: Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortaktır

İtalya'da dış ticaretten sorumlu bakan olması sebebiyle G7 Dönem Başkanı olarak Reggio Calabria kentinde dün başlayan G7 Ticaret Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan Tajani, bu vesileyle ikili görüşmelerde de bulunuyor.

Tajani, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşmesinin ardından X platformundaki hesabından bir paylaşım yaptı.

Tajani paylaşımında, "Türkiye, Akdeniz'de stratejik bir ortaktır. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a, İtalya'nın ekonomik konulardan başlayarak her sektörde iş birliğini güçlendirmek istediğine dair güvence verdim." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat da X hesabından G7 Ticaret Bakanları toplantısına ev sahipliği yapan Tajani ile görüşmesine ilişkin paylaşımında, "G7'ye nazik davetleri için teşekkürlerimizi ilettiğimiz Tajani ile ticaret hacmimizin bu sene 30 milyar dolara çıkarılması yönündeki karşılıklı beklentimizi dile getirdik. Sayın Tajani ile en kısa sürede İstanbul’da Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısını iki ülke iş dünyası temsilcilerinin kapsamlı katılımıyla gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık. Türkiye olarak köklü bir iş birliğine sahip olduğumuz İtalya ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye önem veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.