İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıları 285. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze'nin farklı bölgelerini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bombalanan bir evde 7 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Abdullah Azzam Camii'ni bombaladı, saldırıda 2 Filistinli öldü ve 15'i yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki İhsan Camii'nin yanında bir binanın vurulması sonucu en az 1 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı paylaşılan haberde, İsrail'in Gazze kentinde Tel el-Hava Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgeyi hedef aldığı aktarıldı.

Habere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine yönelik saldırıları da sürüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.