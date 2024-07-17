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Dünya
AA 17.07.2024 11:15

ABD'de mahkeme, Minnesota eyaletinde genç yetişkinlerin silah taşıma yasağını anayasaya aykırı buldu

ABD'de mahkeme, Minnesota eyaletinde 18-20 yaşındaki kişilerin kamuya açık alanlarda silah taşımalarının önüne geçen eyalet yasalarının anayasaya uygun olmadığına karar verdi.

ABD'de mahkeme, Minnesota eyaletinde genç yetişkinlerin silah taşıma yasağını anayasaya aykırı buldu

ABD 8. Bölge Temyiz Mahkemesinin Minnesota eyaletindeki silah bulundurma ve taşıma yasalarına ilişkin kararı açıklandı.

Kararda, Minnesota'nın, 18-20 yaşındakilerin kamuya açık alanlarda silah taşımalarının önüne geçen silah bulundurma yasalarının "silah bulundurma ve taşıma hakkına ilişkin anayasa maddesine uygun olmadığı" ifade edildi.

Eyalet yetkilileri, anayasadaki ikinci değişiklik maddesindeki silahlanma hakkının 18-20 yaşındakileri kapsamadığını, eyaletlerin "tehlikeli ve sorumsuz grupların silahlanmasını düzenleme yetkisine sahip olduğunu" savundu.

Temyiz mahkemesi ise ikinci değişiklikte herhangi bir yaş sınırı olmadığını ifade ederek, bu yaş grubundaki kişilerin haklarının korunması gerektiğini kaydetti.

ABD'de gündemi sürekli meşgul eden konulardan biri olan bireysel silahlanma sorunu, ülke anayasasındaki ikinci değişiklik maddesine dayanıyor.

"Silahlanma hakkı" olarak bilinen yasada, "Düzenli bir milis gücü, hür bir eyaletin güvenliği için zorunlu olduğundan halkın silah bulundurma ve taşıma hakkı ihlal edilmeyecektir." ifadesi yer alıyor.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 14 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış; ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Olayın ardından eyaletteki silah yasaları merak konusu olmuştu.

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