Biden'dan Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından "siyasette tansiyonu düşürme" çağrısı

Biden, dün, Las Vegas'ta düzenlenen Ulusal Renkli İnsanların İlerlemesi Derneği (NAACP) kongresinde, "Şiddetle ilgili olarak siyasetimizde tansiyonu düşürmek zorunda olmamız gerçeği söylemeyi bırakmamız gerektiği anlamına gelmiyor" dedi.

Trump'a yönelik suikast girişimini hatırlatan Biden, eski Başkan'ın ciddi bir yara almamasından dolayı memnuniyetini dile getirirken, kendisine ve ailesine dualarını gönderdi.

Biden, ülke siyasetinin hararetlendiğine işaret ederek, "Bu ülkede, önemli bir konuşma yapmanın zamanı geldi. Pazar gecesi Oval Ofis'te, başkanlığım boyunca açıkça ifade ettiğim gibi, hepimizin tansiyonu düşürme ve şiddetin her türlüsünü kınama sorumluluğumuz olduğunu söyledim. Unutmamalıyız ki; Amerika'da bizler düşman değiliz. Bizler dostuz, komşuyuz, bizler Amerikalı dostlarız" ifadesini kullandı.

"Siyasette yumuşama" çağrısı yapan Başkan Biden, konuşmasına Trump'ı eşleştirerek devam etti. Biden, eski Başkan'ın döneminin, siyahi Amerikalılar için "cehennem" olduğunu ifade ederek, onu milyonlarca siyah Amerikalıyı sağlık sigortasından atmakla suçladı.

Şiddetin çözüm olmadığını yineleyen Biden, George Floyd gibi siyah Amerikalılara yapılanlar da dahil olmak üzere her türlü şiddete karşı olduğunu vurgulayarak, "Amerika'da diğer tüm nedenlerden daha fazla sayıda çocuk, ateşli silah yaralanması nedeniyle ölüyor. Bu, çok çarpıcı ve mide bulandırıcı" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Eğer Amerika'da şiddete karşı durmak istiyorsanız, o zaman bu savaş silahlarını Amerika sokaklarından kaldırmak için bana katılın. Trump'ın vurulmasında bir AR-15 kullanıldı. Bunları yasaklamanın zamanı geldi" dedi.