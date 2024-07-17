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Dünya
AA 17.07.2024 09:42

Brent petrolün varil fiyatı 83,58 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,58 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 83,58 dolar

Dün 84,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,73 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,18 azalarak 83,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 79,62 dolardan alıcı buldu.

Dün Amerikan Petrol Enstitüsü (API) ABD'de petrol stoklarına yönelik tahminini açıkladı. API verisine göre, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre 4 milyon 440 bin varil geriledi. Söz konusu azalma, ülkede talebin güçlendiğine işaret ederek fiyatları etkiliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi gün içinde resmi verileri açıklayacak.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ülkede talebin olumsuz etkileneceği düşüncelerini besleyerek fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Çin'de ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 büyümeyle beklentilerin altında kaldı. Ülkede, perakende satışlar ise yüzde 2 artarak Aralık 2022'den beri en yavaş artışını kaydetti.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da çatışmalar sürüyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, küresel deniz ticareti için kritik öneme sahip Kızıl Deniz'de çatışmalar petrol tedarikini olumsuz etkileyeceği endişelerini artırıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yaşanan gerginlik de bölgede gerilimi artıyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına ilişkin tahminler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesi sonrası yıl sonuna kadar bankanın en az 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Brent petrolde teknik olarak 84,62 ile 85,52 dolar aralığının direnç, 82,40 ile 81,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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