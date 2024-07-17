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Dünya
AA 17.07.2024 07:21

Elon Musk, X ve SpaceX'in merkezlerini Teksas'a taşıyor

Elon Musk, çocuklarda transseksüelliğin önünü açacak yasanın kabul edilmesi sebebiyle SpaceX genel merkezini, Kaliforniya'dan Teksas'a taşıyor Musk, bu kararı "bardağı taşıran son damla" olarak nitelendirdi.

Elon Musk, X ve SpaceX'in merkezlerini Teksas'a taşıyor
[Fotograf: AA]

Musk, Twitter/X platformunda yaptığı paylaşımda, Kaliforniya'da kabul edilen ve okullarda öğrencilerin cinsiyet değiştirme taleplerinin velilere bildirilmesini yasaklayan yeni yasayı, bu kararın arkasındaki nedenlerden biri olarak gösterdi ve bu yasayı “bardağı taşıran son damla” olarak nitelendirdi.

"Bu yasa ve öncesinde gelen birçok başka yasa nedeniyle, SpaceX'in merkezi artık Hawthorne, Kaliforniya'dan Starbase, Teksas'a taşınacak," diyen Musk, ayrıca, "X'in merkezi Austin'e taşınacak... Birçok kişi bu kararı takip edecek" diye ekledi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanan yasa, öğrencilerin cinsiyet değiştirme veya yeni zamir kullanma taleplerinin velilere bildirilmesini gerektiren okul politikalarını yasaklayacak.

Musk, geçmişte transgender insanlar hakkında yaptığı kışkırtıcı açıklamalar nedeniyle eleştirilmişti. Kendi kızı, mahkeme belgelerinde, "Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde ilişki içinde olmak istemiyorum," diyerek ismini ve cinsiyet tanımını yasal olarak değiştirmişti.

Musk, X'in kullanıcıların kasten yanlış cinsiyetle hitap edilmesini veya eski isimleriyle anılmalarını önleyen kurallarını 2023'te kaldırmış, ancak bu politikalar 2024'te yeniden yürürlüğe girmişti.

Musk'a ait merkezlerin taşınması, X ve SpaceX bünyesindeki binlerce çalışanı etkileyecek, çünkü her iki şirket de çalışanlarının ofislerinde çalışmasını gerektiriyor. Musk, 2022'de X'i satın aldıktan sonra, neredeyse tüm çalışanlarının ofise dönmesini talep etmişti.

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