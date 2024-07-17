Güney Sudan'da sıtmaya karşı 250 bin çocuk aşılanacak

Güney Sudan Sağlık Bakanı Yolanda Awel Deng, basına yaptığı açıklamada, sıtma ile mücadelede, salgınına karşı üretilen ve "R21/Matrix-M" adı verilen yeni tür aşının uygulanmaya başlanacağını belirtti.

Ülkede 5 yaş altı 250 bin çocuğa aşı yapılacağını kaydeden Deng, "Sıtma, ülkemiz için büyük bir endişe kaynağı. Sıtmanın etkisini azaltmaya ve çocuklarımızın sağlık sorunlarını çözmeye kararlıyız." dedi.

Daha önce "R21/Matrix-M" adı verilen yeni tür aşının ilk kez Fildişi Sahili'nde uygulanmaya başlandığı bildirilmişti.