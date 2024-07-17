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Dünya
AA 17.07.2024 06:09

Güney Sudan'da sıtmaya karşı 250 bin çocuk aşılanacak

Güney Sudan'da sıtma salgınına karşı 250 bin çocuğa aşı yapılacağı duyuruldu.

Güney Sudan'da sıtmaya karşı 250 bin çocuk aşılanacak

Güney Sudan Sağlık Bakanı Yolanda Awel Deng, basına yaptığı açıklamada, sıtma ile mücadelede, salgınına karşı üretilen ve "R21/Matrix-M" adı verilen yeni tür aşının uygulanmaya başlanacağını belirtti.

Ülkede 5 yaş altı 250 bin çocuğa aşı yapılacağını kaydeden Deng, "Sıtma, ülkemiz için büyük bir endişe kaynağı. Sıtmanın etkisini azaltmaya ve çocuklarımızın sağlık sorunlarını çözmeye kararlıyız." dedi.

Daha önce "R21/Matrix-M" adı verilen yeni tür aşının ilk kez Fildişi Sahili'nde uygulanmaya başlandığı bildirilmişti.

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