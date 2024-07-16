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Dünya
AA 16.07.2024 23:47

Bulgaristan'da aşırı sıcaklar sebebiyle "kırmızı" uyarı

Bulgaristan'da yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 5 bölgede "kırmızı" kategoride uyarı verildi.

Bulgaristan'da aşırı sıcaklar sebebiyle "kırmızı" uyarı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Bulgaristan Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, Blagoevgrad, Pleven, Veliko Tarnovo ve Ruse bölgelerinde "kırmızı", ülkenin kalanında ise "turuncu" kategori sıcaklık uyarısı yapıldı.

Gün içinde sıcaklıkların 37 ile 42 santigrat derece arasında değiştiği ülkede "kırmızı" kategorinin yarın itibarıyla ülkenin diğer bölgelerini kapsayacağı aktarıldı.

Kara Yolları Altyapı Ajansı, sıcaklığın yarın 35 santigrat derece üstüne çıkması beklenen Bulgaristan'da 10 bölgede 20 ton üstü kamyonların yollara çıkması yasaklandı.

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