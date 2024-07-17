Terör örgütü PKK/YPG iki çocuk daha kaçırdı

Çocuklar, Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG'nin zulmü altında.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği Halep'in Şehba bölgesi ile Haseke ilinde 2 çocuğu kaçırdı.

Teröristler, çocukların, aileleriyle iletişim kurmalarını engelliyor.

Çocuklar, sözde eğitim kamplarına götürülüyor. Kaçırılan ya da alıkonulan çocuklar ile gençlerin eline silah veriliyor.

2023'te 231 çocuğu kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG'nin eline silah verdiği çocukların sayısı her geçen yıl artıyor.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, 2023'te 231 çocuğu kaçırdı.

Terör örgütü kamplarındaki çocuklar ağır insan hakları ihlalleri, işkence, kötü muamele, taciz ve psikolojik şiddete maruz kalıyor.

2023 yılında PKK/YPG'nin sözde eğitimlerinde 8 çocuk öldürüldü ya da sakat bırakıldı.

PKK'lılar, 31 okul ve hastaneyi de terör faaliyetleri için kullandı.

