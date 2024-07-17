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Dünya
AA 17.07.2024 12:18

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında bir çocuk ve 3 kadının da bulunduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail'in son 24 saatte Batı Şeria'nın Beytullahim, El Halil, Cenin, Selfit ve Eriha kentlerinde baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, "İşgal güçleri, dün akşamdan beri Batı Şeria'da en az 15 vatandaşı gözaltına aldı. Bunlar arasında bir çocuk ve 3 kadın da var." denildi.

Gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılanların da bulunduğu duyuruldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 700'den fazla.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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