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Dünya
AA 17.07.2024 12:38

Paris Belediye Başkanı, kirliliğiyle gündeme gelen Sen Nehri'nde yüzdü

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, farklı müsabakalara ev sahipliği yapacak olan ancak kirlilik tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Sen Nehri'nde yüzdü.

Paris Belediye Başkanı, kirliliğiyle gündeme gelen Sen Nehri'nde yüzdü
[Fotograf: Reuters]

Kirlilik seviyesi nedeniyle Sen Nehri'nin, Olimpiyatlar sırasında yüzmeye elverişli olup olmayacağına ilişkin endişeler sürerken; Hidalgo, nehrin temiz ve müsabakalara hazır olduğunu "kanıtlamak" için verdiği sözü tuttu ve nehirde yüzdü.

Hidalgo, o anları izlemeye gelen vatandaşların tezahüratları eşliğinde deniz gözlüğünü takarak Paris Valisi Marc Guillaume ile Sen Nehri'ne girdi.

Paris Belediye Başkanı, 13 Temmuz'da Sen Nehri'nde yüzen Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera gibi mayo yerine dalgıç kıyafeti giymeyi tercih etti.

Paris Belediye Başkanı, kirliliğiyle gündeme gelen Sen Nehri'nde yüzdü

Macron da Sen Nehri'nde yüzeceğini söylemişti

Fransa, yüz yılın ardından 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ve 28 Ağustos-8 Eylül'de Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, spor müsabakalarının çoğunun başkent Paris ve çevre kentlerde düzenlenmesi bekleniyor.

1923'ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı Paris'ten geçen Sen Nehri, 26 Temmuz'da Olimpiyatların açılış töreni, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme, 30-31 Temmuz ve 5 Ağustos'ta triatlon ve 1-2 Eylül'de paratriatlon yarışmalarına sahne olacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 29 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Sen Nehri'nde yüzeceğini söylemiş, bunu ne zaman yapacağına dair bilgi vermemişti.

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