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Dünya
AA 17.07.2024 13:19

Güney Kore: Kuzey Kore'nin kara mayınları selle Güney'e sürüklenebilir

Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği kara mayınlarının sel sonucu Güney'e sürüklenebileceği uyarısında bulundu.

Güney Kore: Kuzey Kore'nin kara mayınları selle Güney'e sürüklenebilir

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından konuya ilişkin gazetecilere yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin sınıra yerleştirdiği kara mayınlarının, yaz yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle Güney Kore'ye sürüklenebileceği uyarısı yapıldı.

Kuzey Kore'nin, provokasyon amacıyla mayınları kasıtlı olarak da nehirden sürükleyebileceği ifade edilen açıklamada, Kuzey Kore ordusunun "yoğun sınır çalışmaları" sırasında yaklaşık 10 mayın patlaması ve çeşitli olaylardan ötürü "çok sayıda kayıp" verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Güney Kore ordusunun, Kuzey'in olası provokasyonlarını püskürtmek için hazırlığını güçlendirdiği belirtildi.

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