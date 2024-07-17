Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.07.2024 14:45

Yunanistan'da son 24 saatte çıkan 48 orman yangınından 47'si kontrol altına alındı

Yunanistan'da son 24 saatte 48 noktada çıkan orman yangınlarından 47'sinin kontrol altına alındığı, bir yangınla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yunanistan'da son 24 saatte çıkan 48 orman yangınından 47'si kontrol altına alındı

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde 48 ormanlık alanda yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle bunlardan 47'si kontrol altına alındı. Aharnes bölgesinde yerleşim birimlerinin yakınında çıkan orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından dün yapılan açıklamada Attiki, Mora, Orta Yunanistan, Batı Trakya ve Kuzey Ege adaları için yangın riski "çok yüksek" olarak tanımlanmış ve bu bölgeler "Kategori 4" seviyesine yükseltilmişti.

ETİKETLER
Orman Orman Yangını Yunanistan
Sıradaki Haber
BBC skandal manşetini değiştirmek zorunda kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:37
Hakan Fidan Nijerli mevkidaşı Sangare ile görüştü
15:24
Yıldız Sarayı 6 yıllık restorasyonun ardından kapılarını açıyor
15:20
İngiltere Kralı 3. Charles, hükümetin yeni yasama dönemi programını açıkladı
15:16
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için yağış uyarısı
15:41
2. Thodex davasında ara karar açıklandı
15:13
İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 haneli evi yıktı
Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 6. gününde kontrol altına alındı
Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 6. gününde kontrol altına alındı
FOTO FOKUS
İsrail'in zulmünün bir delili daha
İsrail'in zulmünün bir delili daha
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ