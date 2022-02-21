Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin ve Macron bir günde iki kez görüştü
[Fotoğraf: Reuters ]
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir günde iki defa görüştüğünü açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere açıklamasında, Putin ile Macron'un dünkü telefon görüşmesinin ardından yerel saatle 01.00 sularında Macron’un inisiyatifiyle ikinci bir telefon görüşmesi yapıldığını söyledi.
Sözcü Peskov, “Devlet başkanları, Ukrayna’nın etrafındaki durumu müzakere etmeyi sürdürdüler” ifadesini kullandı.
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