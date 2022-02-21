Kremlin'den Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili yapılan açıklamada, Putin'in Biden ile her an görüşebileceği ancak bu konuda henüz somut bir planın olmadığı vurgulandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda gerginliğin arttığını ancak diplomatik temasların aktif olduğunu söyledi.

Peskov'un açıklamasına göre ayrıca, Putin yakında Rusya'nın güvenlik konseyine hitap edecek.