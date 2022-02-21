Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kremlin: Putin-Biden görüşmesi için henüz somut plan yok
[Fotoğraf: Reuters]
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Ukrayna krizi ile ilgili henüz somut bir görüşme planının olmadığını duyurdu.
Kremlin'den Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili yapılan açıklamada, Putin'in Biden ile her an görüşebileceği ancak bu konuda henüz somut bir planın olmadığı vurgulandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda gerginliğin arttığını ancak diplomatik temasların aktif olduğunu söyledi.
Peskov'un açıklamasına göre ayrıca, Putin yakında Rusya'nın güvenlik konseyine hitap edecek.
Etiketler: ABD Joe Biden Rusya Vladimir Putin
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