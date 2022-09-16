Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Putin görüşmenin ardından yaptığı açıklamada,"Türkiye, Rusya’dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor." dedi.

İki liderin görüşmesi 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşmesi 40 dakika sürdü. İkili ilişkiler ve iş birliği alanları ele alındı.

Görüşmede, özellikle tahıl koridoru ile taşınan ürünlerin imkanları sınırlı ülkelere ulaştırılması konusunun da ele alındığı ifade ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmenin ardından yaptığı açıklamada,"Türkiye, Rusya’dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor." dedi.