Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, Zirve'nin düzenlendiği Ebedi Şehir kompleksine geldi.

Burada gözlemci üye ve özel konuk heyet başkanları için düzenlenen selamlama törenine katılan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çektirilen aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, diğer liderlerle geniş katılımlı oturuma geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sorunların küreselleştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu sınavların üstünden iş birliğiyle üstesinden gelebiliriz. Malesef bazı ülkeler ise duvarlarını yükseltmeyi tercih etmiştir. Bunlar oldukça mazlumların sesi daha da kısılmıştır. Bu küresel salgın sürecinde malesef gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan veremediler. Biz ise Türkiye olarak 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz TURKOVAC aşısını insanlığa sunduk.

Küresel sistemin reform ihtiyacını vurgularken bir yandan daha adil bir düzenin tesisi için çalışıyoruz. Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alarak bölgemiz ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir.

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyatı için BM ve taraflarla yoğun bir iş biliği yürütüyoruz.

Terörizm malesef sınır tanımamakta ve kirli yüzünü her geçen gün gösteriyor. Çoğu zaman yalnız bırakılsakta terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz.