Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi hareket etti. ifadelerine yer verildi.

Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi hareket etti.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2022