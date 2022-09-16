Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi hareket etti. ifadelerine yer verildi.
Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi hareket etti.#MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 16, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna Gemi
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