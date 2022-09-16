Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı. Enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ağustosta yıllık enflasyon yüzde 9,1'e ulaştı.



Avrupa İstatistik Ofisi EUROSTAT, Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini paylaştı.

Enflasyon artışına en fazla yüzde 3,95 ile enerji ürünleri neden oldu.

Avrupa Birliği'nde temmuzda yüzde 9,8 olan yıllık enflasyon ise, ağustosta yüzde 10,1 oldu.

Enflasyon oranı 15 AB ülkesinde çift haneye çıktı.

Almanların yüzde 40'ı faturaları ödemekte zorlanacak

Almanya'da yükselen enerji fiyatları ve hayat pahalılığı gündemde...

Ülkenin kamu yayıncısı tarafından yapılan ankete göre, Almanların yüzde 40'ı kışın enerji faturalarını ödemekte güçlük çekeceğini düşünüyor.

Anket sonuçları, gaz ve elektrik maliyetlerindeki yüksek artışların, Almanların geleceğe olumsuz ekonomik beklentilerle bakmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, katılımcıların yüzde 83'ü işlerini kaybetme endişesi taşıyor.

Hissedilen enflasyon daha fazla

Almanlar hissedilen oranın daha yüksek olduğu görüşündeler.

TRT Deutsch Berlin’de hissedilen enflasyon oranını vatandaşa sordu. Enflasyonun yüzde 40 ila 60 olarak hissedildiğini söyleyen vatandaşlar her şeyin pahalılaştığını ve arık anlam veremediklerini dile getirdi.

Önceden 10 euroya mal olan şeyin şimdi bir şekilde 20 euroya mal olduğunu aktaran vatandaşlar zammı her gün fark ettiklerinden şikayet ediyorlar.

Her şeyin kaçıyor gibi geldiğini söyleyen vatandaş, "Buna hiç alışamadık, diğer ülkeler buna çok alıştı. Bizim konfor alanımıza girilmiş gibi oldu" dedi.