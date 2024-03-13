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Dünya
Reuters 13.03.2024 06:55

Putin: Rusya nükleer silah kullanmaya hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişinin "anlamsız bir adım" olduğunu ve Rusya'nın Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacağını söyledi. Putin ayrıca "egemenliğinin tehdit edilmesi durumunda Rusya nükleer silah kullanmaya hazır" dedi.

Putin: Rusya nükleer silah kullanmaya hazır

Finlandiya sınırına asker konuşlandıracaklarını açıklayan Rusya devlet başkanı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine tepkisini sert ifadelerle dile getirdi.

İki ülkenin NATO'ya katılmasını "anlamsız bir adım" olarak nitelendiren Putin, nükleer savaş tehdidinde bulundu.

Putin, "Rusya'nın varlığı tehdit edilirse nükleer silah kullanmaya hazır olduklarını" açıkladı.

Putin, ABD'nin Amerikan askerlerini Ukrayna'ya konuşlandırması halinde Rusya'nın, bunu bir müdahale olarak değerlendireceğini de ifade etti.

"Nükleer savaşa gerek yok, ama olursa buna teknik olarak hazırız" dedi.

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