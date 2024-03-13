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Dünya
TRT Haber 13.03.2024 06:42

Gazze'de son durum: Öldürülenlerin sayısı 31 bini aştı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen Filistinliler'in sayısı 31 bini aştı. İsrail güçleri, Deyr el Belah kentinde sivilleri vurdu, 11 kişiyi öldürdü. Gazze'nin kuzeyine uluslararası baskıların ardından 3 hafta sonra ilk kez yardım ulaştı.

Gazze'de son durum: Öldürülenlerin sayısı 31 bini aştı

İsrail, Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 31 bin 184 Filistinli katledildi,
yaklaşık 73 bin kişi yaralandı. Çok sayıda Filistinli ise enkaz altında kayıp.

İsrail güçleri, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildi.

Yardım almaya çalışan Filistinlilere saldırı

İsrail, yardım almaya çalışan çaresiz Filistinlileri öldürmeye devam ediyor.

İsrail'in bugüne kadar Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen 400'den fazla kişiyi öldürdüğü açıklandı.

İsrail askerlerinin 29 Şubat'ta Gazze'nin kuzeyinde insani yardım tırlarına koşan Filistinlilere ateş açması sonucu 118 Filistinli öldürülmüş ve dünyadan büyük tepki gelmişti.

Baskıların ardından 20 Şubat'tan bu yana Gazze'nin kuzeyine ilk defa yardım girdi. Ancak 6 tırlık konvoy sadece 25 bin kişiye yetecek kadar yiyecek taşıyor.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar da devam ediyor.

Lübnan Hizbullah'ı, İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentini hedef almasının ardından İsrail askeri noktalarını vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusu ise Suriye'de Hizbullah'a ait 2 hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu. 

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Gazze Filistin - İsrail Çatışması
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