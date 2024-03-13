Otonom sürüş sistemleri testleri geçemedi

Sigorta sektörünün güvenlik araştırma kolu olan IIHS, kaza verilerine dayanarak otomatik pilot veya diğer destekli sürüş sistemlerinin güvenlik açısından faydalı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını da açıkladı.

IIHS Başkanı David Harkey Reuters'a yaptığı açıklamada, "Sigorta hasar verilerini inceleyebiliyoruz. Bu sistemlere sahip olan ve olmayan araçları inceleyebildik ve daha gelişmiş sistemlerin kazaları azaltmadığı sonucuna vardık" dedi.

Bununla beraber Harkey, otomatik acil fren sistemlerinin arkadan çarpmaları yüzde 50, bir aracın yayaya çarpmasını da yüzde 30 azalttığına dair kanıtlar bulunduğunu söyledi.

Tesla CEO'su Elon Musk, otomatik pilot devredeyken çalışan bir Tesla aracının ABD ortalamasından yaklaşık 10 kat daha güvenli ve sürüş teknolojisi etkin olmayan bir Tesla'dan beş kat daha güvenli olduğunu açıklamıştı.

ABD'de düzenleyici kurumlar Tesla'nın otomatik pilot sisteminin kullanıldığı yaklaşık bin kazayı araştırıyor.

.IIHS'nin araştırmasında dokuz otomobil üreticisinin 14 destekli sürüş sistemi kendi geliştirdiği standartlara göre değerlendirildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin ileri sürücü destek sistemlerine yönelik resmi standartları bulunmuyor.