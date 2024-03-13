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Dünya
AA 13.03.2024 06:22

OPEC, 2024 ekonomik büyüme tahminini yükseltti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2024 ve 2025 yılları için küresel petrol talebine yönelik güçlü büyüme beklentisini korurken, bu yıl için ekonomik büyüme tahminini yükseltti.

OPEC, 2024 ekonomik büyüme tahminini yükseltti

OPEC bugün yayınladığı aylık raporunda küresel petrol talebinin 2024'te günde 2.25 milyon varil, 2025'te ise 1.85 milyon varil artacağına dair tahminini değiştirmedi.

OPEC, ekonomik büyümede 2023'ün sonuna doğru başlayan `güçlü dinamiğin` 2024'ün ilk yarısında da devam etmesinin beklendiğini belirterek, 2024 ekonomik büyüme tahminini 0.1 puan artışla %2.8'e çıkardı

.OPEC 2025 ekonomik büyüme tahminini ise %2.9'da sabit bıraktı.OPEC geçen ay yayınladığı aylık raporda 2024 ve 2025 ekonomik büyüme tahminlerini 0.1 puan yükseltmişti.

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